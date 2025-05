Ossessionata da soldi e riti | il vero volto di Adilma

In un clima di tensione e inquietudine, la deposizione della sorella di Massimo Ferretti rivela il lato oscuro di Adilma, ossessionata da denaro e rituali magici. Le sue parole, cariche di macabre intenzioni, rivelano una trama complessa e inquietante nel processo per l'omicidio di Fabio Ravasio, segnato da un'ossessione che va oltre la vita e la morte.

"Adilma diceva che faceva macumbe per far venire un tumore a Fabio Ravasio. "E non muore, e non muore." continuava a ripetere". È una deposizione carica di dettagli inquietanti quella resa ieri in aula dalla sorella di Massimo Ferretti, uno degli imputati nel processo per l'omicidio di Fabio Ravasio. La donna, sentita come testimone dalla Corte d'Assise di Busto Arsizio, ha offerto un ritratto drammatico del legame tra suo fratello e Adilma Pereira Carneiro, la brasiliana di 49 anni accusata di essere la mente dell'omicidio. Secondo la testimone, la relazione tra i due cominciò nel febbraio 2023 con un semplice caffè a casa di Adilma. Da quel momento, racconta, Massimo Ferretti cambiò radicalmente: "Ha allontanato tutta la famiglia, i suoi figli. Io non riuscivo più nemmeno a entrare nel suo bar".

