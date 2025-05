Osservatorio Compass sulle auto | un italiano su tre valuta l’acquisto e quasi la metà punta sull’ibrido

Secondo l'ultima edizione dell'Osservatorio Compass – Speciale Auto 2025, un italiano su tre valuta di acquistare un'auto nuova entro il prossimo anno, con un forte interesse per i modelli ibridi. La tendenza verso veicoli eco-friendly continua a crescere, suggerendo una significativa evoluzione nel mercato automobilistico italiano.

auto nuova nel 2025? Per molti italiani la risposta è sì. Il 35 per cento prevede di acquistare una vettura entro i prossimi 12 mesi, con oltre la metà orientata verso modelli green. È quanto emerge dall'ultima edizione dell'OsservatorioCompass – Speciale auto 2025 presentato in occasione dell'automotive Dealer Day di Verona. Un segnale importante in un mercato che, nel 2024, è in sostanziale stabilità (+0,7 per cento per le immatricolazioni di auto nuove) e vede ancora al centro la mobilità privata, con più del 90 per cento delle famiglie che possiede almeno un'auto e la utilizza regolarmente. Il credito al consumo si conferma un motore fondamentale per il settore. Nel 2024, le erogazioni per l'acquisto di due e quattro ruote hanno raggiunto i 24,5 miliardi di euro (+5,5 per cento rispetto al 2023) e rappresentano oltre l'80 per cento del totale del credito al consumo finalizzato all'acquisto di beni durevoli.