Ospedali senza parcheggi e infermieri costretti a dormire in macchina

Negli ospedali della provincia bolognese, la mancanza di parcheggi costringe gli infermieri a situazioni estreme: chi dorme in auto durante la reperibilità e chi deve partire tre ore prima per essere puntuale. Questa grave realtà è stata denunciata dal sindacato Nursind, sollevando interrogativi sulla dignità e le condizioni di lavoro del personale medico.

infermiericostretti a dormire in auto durante la reperibilità, oppure a partire tre ore prima da casa per essere puntuali a inizio del turno. E tutto questo perché i parcheggi, negli Ospedali della provincia bolognese, mancano. È la denuncia che il sindacato degli infermieri Nursind ha fatto. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Ospedali "senza parcheggi" e infermieri "costretti a dormire in macchina"

