L'Ospedale di Circolo di Varese celebra un traguardo significativo: 800 interventi effettuati con il robot chirurgico multidisciplinare dal suo ingresso in funzione nel 2022. Utilizzato principalmente in Urologia, questa innovativa tecnologia promette una precisione senza precedenti e un recupero post-operatorio migliorato per i pazienti, segnando un passo importante nell'evoluzione della chirurgia.

Varese, 13 maggio 2025 – Quasi 800 interventi in poco più di due anni per il robotchirurgico multidisciplinare, entrato in funzione a ottobre 2022 nel blocco operatorio dell’Ospedale di Circolo di Varese. L’Urologia è la struttura che lo utilizza maggiormente, ma ad avvantaggiarsi di questa tecnologia sono anche la Chirurgia generale oncologica e mininvasiva, la Chirurgia dei trapianti, la Chirurgia bariatrica e specialità chirurgiche pediatriche Come la Chirurgia pediatrica e l’Urologia pediatrica.Il robotchirurgico ha il duplice scopo di elevare la qualità delle procedure chirurgiche al massimo consentito dalla tecnologia nell’interesse dei pazienti e al contempo di offrire ai professionisti di Asst Sette Laghi le condizioni migliori per esprimere le proprie capacità.Il robotchirurgico è frutto di un investimento di circa 2 milioni autorizzato dalla Regione, considerata anche la stretta collaborazione con l’Università dell’Insubria, fondamentale per la formazione degli specialisti secondo le linee guida e di ricerca. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ospedale di Circolo, il robot chirurgico festeggia gli 800 interventi. Come funziona

