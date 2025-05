Ospedale di Assisi Presidente Proietti presenta piano rilancio e l' accordo con Perugia sulle liste d' attesa

L'ospedale di Assisi, sotto la guida del presidente Proietti, annuncia un ambizioso piano di rilancio che prevede l'introduzione di specializzazioni mediche chiave. Grazie a un accordo strategico con il nosocomio di Perugia, l'ospedale non solo rafforzerà la propria offerta, ma contribuirà anche a ridurre le liste d'attesa per gli esami pubblici, migliorando così il servizio per i pazienti.

L'Ospedale di Assisi sarà non solo rilanciato - anche con un alcune specializzazioni mediche importanti - ma con una alleanza mirata con il nosocomio di Perugia diventerà fondamentale anche per molti pazienti del perugino e per arginare il fenomeno delle liste d'attesa per esami pubblici. Il. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Ospedale di Assisi, Presidente Proietti presenta piano rilancio e l'accordo con Perugia sulle liste d'attesa

Approfondimenti da altre fonti

Regione presenta piano di rilancio per l'ospedale di Assisi - Un piano di rilancio serio e fattibile per intensificare sempre di più l'attività dell'ospedale di Assisi, sia in termini di servizi che di presenze, sulla base delle sue peculiari caratteristiche di ... 🔗ansa.it

Ospedale di Spoleto, centrodestra: «Già previsti gli investimenti annunciati» - «Il pacchetto di investimenti da 1,7 milioni per l’ospedale di Spoleto era già stato previsto dalla precedente giunta di centrodestra nel 2024». A dirlo sono i consiglieri regionali di centrodestra ch ... 🔗umbria24.it

Ospedale, mercoledì 23 aprile arriva il presidente Proietti ma non si deve sapere - Profilo basso e nessun avviso ai comitati cittadini E dunque arriva la presidente ... la visita all’ospedale cittadino San Matteo degli Infermi, con tanto di saluto ufficiale a tutti i reparti e ai ... 🔗spoletonline.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Caldo in aumento: domani bollino arancione in 11 città - giovedì salgono a 15 e Perugia rossa

Bollino rosso (livello 3), il primo della stagione, per Perugia, che giovedì è la città più calda.Bollino rosso (livello 3), il primo della stagione, per Perugia, che giovedì è la città più calda Attualità - Sull'Italia arriva la prima ondata di calore, con temperature sopra i 40 gradi C, e il bollettino del ministero si colora di arancione e rosso, i livelli massimi di allerta per gli effetti del caldo sulla salute.