Osimhen tutto finito | c’è una clausola anti-Juve

Victor Osimhen è tornato a far parlare di sé, grazie a una clausolaanti-Juventus che potrebbe mettere in difficoltà l'operazione di mercato.Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray, è uno degli eroi del terzo scudetto della storia del Napoli, quando alla guida dei partneopei c'era Luciano Spalletti.Tante cose sono cambiate da quel magico momento che ha fatto tornare dopo decine di anni il club campano sul tetto d'Italia, non solo a livello sportivo ma anche dal punto di vista di mercato; gli azzurri sono a due partite dal potenziale quarto scudetto, con 1 punto di margine sull'Inter di Inzaghi, e Osimhen è ben lontano dall'essere un punto fermo del club.Anche se non dovesse rimanere a giocare in Turchia, infatti, difficilmente rimarrà a Napoli. Proprio per questa ragione, alcuni club italiani come la Juventus si sono fatti avanti per strapparlo a De Laurentiis e colleghi: una particolare clausola, però, potenzialmente potrebbe frenare un'operazione molto discussa ancora prima di iniziarla.