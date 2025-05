Osimhen Juventus è il primo della lista e lui ha messo i bianconeri al primo posto ma… La posizione del Napoli è netta Svelato il piano dei bianconeri

Victor Osimhen è il principale obiettivo di mercato per la Juventus, secondo quanto rivelato. Tuttavia, il Napoli mantiene una posizione ferma riguardo al suo attaccante. Aldilà delle ambizioni bianconere, il futuro del calciatore rimane incerto. Scopriamo le ultime novità sulle possibili mosse della Juve, come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà.

Osimhen Juventus, è il primo della lista: novità importanti su quello che può essere il futuro dell'attaccante. Il giornalista Alfredo Pedullà ha fornito importanti aggiornamenti su quelle che potrebbero essere le mosse del calciomercato Juve in entrata, concentrandosi su Osimhen, attaccante del Napoli, ma non solo. PAROLE – «Osimhen è il primo della lista e ha messo la Juventus al primo posto sia con la Champions che senza Champions. Bisognerà seguire la trattativa perché il Napoli cercherà fino alla fine di mandarlo da un'altra parte ma la strategia della Juve è quella di fare Osimhen più un altro attaccante. Vanno seguiti il profilo di Lorenzo Lucca che piace ad altre società italiane ma anche Krstovic che è in uscita da Lecce, non sottovaluterei la vicenda Kolo Muani se ci fosse il rinnovo del prestito ed è stato anche proposto Hojlund».

