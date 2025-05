Osimhen Juve il Napoli pensa già al sostituto! Ha rifiutato l’Arabia | la posizione di De Laurentiis e la cifra per portare l’attaccante a Torino

Il futuro di Victor Osimhen è al centro delle attenzioni del calciomercato, con la Juventus pronta a fare di lui il proprio grande obiettivo estivo. Tuttavia, il Napoli, già in allerta, ha avviato le ricerche per un possibile sostituto. De Laurentiis dovrà valutare attentamente le offerte, mentre il calciatore ha già rifiutato un'opzione in Arabia.

OsimhenJuve, il Napolipensa già al sostituto del bomber nigeriano: la posizione di De Laurentiis e la possibile cifra dell’affareIl grande obiettivo del calciomercato Juve per la prossima sessione estiva è Osimhen. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il bomber nigeriano avrebbe rifiutatol’Arabia e dato la sua disponibilità per l’approdo in bianconero ma De Laurentiis non vorrebbe subito cederlo ai rivali bianconeri. L’offerta della Vecchia Signora può arrivare fino a 80 milioni (la clausola da 75 è valida solo per l’estero) ma il Napoli ne chiede 100. Tanto, se non tutto, dipenderà dall’accesso alla Champions League. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, il Napoli pensa già al sostituto! Ha rifiutato l’Arabia: la posizione di De Laurentiis e la cifra per portare l’attaccante a Torino

