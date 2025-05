‘Oscillazioni di forme e colori’ venti artisti in mostra al Ducale

Ospitata al Palazzo Ducale di Massa, la mostra "Oscillazione di forme e colori" celebra l’arte contemporanea con le opere di venti talentuosi artisti. Organizzata da Caleidosarte e dall’assessorato alla cultura, l'esposizione, inaugurata giovedì, offre un viaggio visivo attraverso la bellezza e l'innovazione, aperta al pubblico fino al 29 maggio. Non perdere questa straordinaria esperienza artistica!

“Oscillazione di forme e colori” nella mostra di pittura e scultura organizzata dall’associazione ‘Caleidosarte’ in collaborazione con l’assessorato alla cultura di Massa che si inaugura giovedì a Palazzo Ducale per chiudersi il 29 maggio. Saranno esposte le opere di 20 artisti contemporanei, dopo il successo delle precedenti edizioni di varie mostre sia con artisti italiani che stranieri a Massa, che ha visto nei circa 20 giorni di esposizione per ogni mostra oltre 1.000 presenze. “Oscillazione di forme e colori” è pronta a stupire il pubblico, assicurano gli organizzatori. "Ci prepariamo ad un ambizioso evento, in florilegio di grandi maestri che in composizioni diverse danno ed hanno dato vita a mostre di rilievo e collettive. – spiega il curatore Claudio Giannini – Anni di lavoro con le nostre composizioni artistiche ci hanno permesso di prendere visione di diverse presenze qualificate meritevoli della considerazione dei migliori addetti ai lavori. 🔗Leggi su Lanazione.it