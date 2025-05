Oscar Isaac conferma che non sarà nel prossimo film di Star Wars dedicato a Rey

Oscar Isaac ha ufficialmente annunciato che non parteciperà al prossimo film di Star Wars incentrato su Rey, interpretata da Daisy Ridley. Mentre Lucasfilm sviluppa questa nuova avventura, ambientata 15 anni dopo "L'Ascesa di Skywalker", si intensificano le speculazioni sul destino dei personaggi amati e sulle nuove direzioni narrative della saga.

OscarIsaacconferma che non sarà nel prossimofilm di StarWarsdedicato a ReyMentre Lucasfilm procede con un nuovo film di StarWars incentrato su Rey, interpretata da Daisy Ridley, che fonda un nuovo Ordine Jedi 15 anni dopo L’Ascesa di Skywalker, si moltiplicano le speculazioni sul ritorno di personaggi, tra cui il Poe Dameron di OscarIsaac.Quando i fan gli hanno recentemente chiesto se avrebbe ripreso il ruolo nel film “Rey Skywalker”, OscarIsaac ha risposto seccamente di no, anche se con un sorriso. Dunque, non aspettatevi di vedere l’X-Wing di Poe eliminare i TIE Fighter nel prossimo sequel de L’Ascesa di Skywalker, anche se le cose potrebbero sempre cambiare prima che le riprese inizino effettivamente.Non è poi così sorprendente, visto che Rey e Poe Dameron non hanno interagito molto. 🔗Leggi su Cinefilos.it

