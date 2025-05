Orsini | Serve una nuova rivoluzione industriale

Orsini sottolinea l'urgenza di una nuova rivoluzione industriale, invitando a non temere l'intelligenza artificiale. Esorta a un'apertura consapevole, tutelando privacy e lavoro. Per colmare il divario con potenze come Cina e Stati Uniti, è fondamentale affrontare le sfide con innovazione e investimento, affinché l'Italia possa competere a livello globale.

"Non dobbiamo guardare all'intelligenza artificiale con diffidenza. È necessario aprirsi, pur sempre salvaguardando la privacy e il lavoro delle imprese. Abbiamo bisogno di colmare un gap importantissimo con la Cina, che ha investito oltre 100 miliardi negli ultimi 10 anni, e con gli Stati Uniti.

