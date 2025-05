Orsetto marsicano abbandonato dalla mamma e salvato in Abruzzo | il video della prima poppata

Un orsetto marsicano abbandonato dalla mamma è stato salvato in Abruzzo, e il video della sua prima poppata sta commuovendo il pubblico. Queste immagini documentano i progressi dell’orsetta, che sta imparando a mangiare direttamente dalla ciotola, riducendo così il contatto diretto. Un passo importante verso la sua riabilitazione e il ritorno alla vita selvatica.

Queste prime immagini che abbiamo girato, che servono per documentare la crescita dell’orsetta, vengono mostrate perché testimoniano anche che sta imparando a mangiare direttamente dalla ciotola: un fatto che ci consente di limitare il contatto diretto dovuto all’alimentazione col biberon”. E’ quanto comunica, sui social, il Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, dopo il salvataggio di un’orsetta, abbandonata dalla madre, a Pizzone, in provincia di Isernia.“Sono passati solo tre giorni dal ricovero della cucciola di orso bruno marsicano, recuperata nel versante molisano del Parco, presso le strutture dell’Ente a Pescasseroli. Sono stati giorni delicati – spiega il Parco – in cui la priorità assoluta è stata quella di superare la fase emergenziale legata in primis all’alimentazione, passata dal latte materno ad un cibo totalmente sconosciuto al piccolo orso e, contemporaneamente, al monitoraggio del suo stato di salute. 🔗Leggi su Secoloditalia.it