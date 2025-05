Orsetti Base Popolare | Nessuna spaccatura Una lista dei moderati

"Base Popolare", il movimento fondato dall'ex governatore Gian Mario Spacca, ha scelto di unirsi alla coalizione di centrodestra guidata dal governatore uscente Francesco Acquaroli per le prossime elezioni regionali. Questa decisione giunge dopo un periodo turbolento di liti e dimissioni tra i dirigenti, segnando una nuova fase per il movimento.

"BasePopolare" – il movimento che fa riferimento all’ex governatore Gian Mario Spacca – ha deciso di correre alle elezioni regionali nella coalizione di centrodestra del governatore uscente, Francesco Acquaroli. Lo ha fatto dopo liti, dimissioni e la diaspora di parte dei quadri dirigenti (compreso uno tre dei fondatori, Stefano Cencetti, già tesoriere e legale rappresentante di Bp) e dei tesserati.Raimondo Orsetti, coordinatore regionale di Bp, c’è stata una spaccatura nel movimento. Che cosa è successo?"Non si tratta di una spaccatura. Preciso che di quattrocento iscritti ne sono rimasti trecentocinquanta e dei quaranta dirigenti che compongono il direttivo, ne sono rimasti trentuno. Faccio notare che i primi quattro dimissionari hanno lasciato perché la scelta di Francesco Acquaroli è avvenuta troppo in ritardo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Orsetti (Base Popolare): "Nessuna spaccatura. Una lista dei moderati"

