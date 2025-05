Orsetta marsicana salvata nel Parco nazionale comincia a mangiare da sola – Video

Nel Parco Nazionale, un'orsetta marsicana appena salvata mostra progressi significativi, iniziando a nutrirsi autonomamente. Le immagini documentano questo importante passaggio, evidenziando la capacità dell'animale di mangiare direttamente dalla ciotola, riducendo così il contatto umano necessario per l'alimentazione. Un segnale positivo per la sua crescita e il reinserimento in natura.

(Adnkronos) – "Queste prime immagini che abbiamo girato, che servono per documentare la crescita dell'Orsetta, vengono mostrate perché testimoniano anche che sta imparando a mangiare direttamente dalla ciotola: un fatto che ci consente di limitare il contatto diretto dovuto all’alimentazione col biberon". E' quanto comunica, sui social, il Parconazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, dopo . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Orsetta marsicana salvata nel Parco nazionale comincia a mangiare da sola - Video - (Adnkronos) - "Queste prime immagini che abbiamo girato, che servono per documentare la crescita dell'orsetta, vengono mostrate perché testimoniano anche che sta imparando a mangiare direttamente dall ...

Sta bene e mangia da sola l'orsetta marsicana di cinque mesi salvata dai guardiaparco - Nessuna traccia della madre, né indizi che facciano pensare a un avvelenamento o a un'aggressione. L'ipotesi prevalente è che la femmina possa essersi allontanata inseguita da maschi in calore, già os ...

Sta meglio l'orsetta salvata nel Parco: le prime immagini dopo tre giorni di cure - Pescasseroli - "Sono passati solo tre giorni dal ricovero della cucciola di orso bruno marsicano, recuperata nel versante molisano del Parco, presso le strutture dell'Ente a Pescasseroli. Sono stati g ...

