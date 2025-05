Orrore in Messico candidata sindaca uccisa durante un comizio | l’omicidio in diretta Facebook

Un tragico episodio ha scosso il Messico: Yesenia Lara Gutiérrez, candidata sindaca di 49 anni, è stata assassinata durante un comizio, mentre l'evento veniva trasmesso in diretta su Facebook. Nell'attacco hanno perso la vita altre quattro persone, sollevando preoccupazioni per la crescente violenza politica nel paese.

L'uccisione della candidata alle elezioni locali Yesenia Lara Gutiérrez, 49 anni, è avvenuta durante un suo comizio, in cui hanno perso la vita altre 4 persone. 🔗Leggi su Fanpage.it

