Orrore in Italia Genni uccisa così a soli 100 metri da casa sua | la tragedia in un istante

Orrore in Italia: Genni, 48 anni, è stata tragicamente investita da un SUV a soli 100 metri da casa, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Questa ennesima tragedia sulle strade italiane ha lasciato la sua famiglia in lutto e la comunità sconvolta, ricordando la fragilità della vita in un attimo.

Un’altra tragedia sulle strade italiane, l’ennesima che lascia una famiglia distrutta e una comunità sotto choc. Una donna di 48 anni, madre di una ragazza di 17, è stata investita da un SUV mentre attraversava la strada. Era sulle strisce pedonali, a pochi passi da casa, in un momento di apparente normalità che si è trasformato in dramma. Trasportata d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Poche ore dopo, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere: la donna è morta nel reparto di rianimazione, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita. In Italia, ogni anno, si contano centinaia di vittime della strada, e anche questa volta si torna a riflettere su velocità, distrazione e sicurezza dei pedoni. Il dramma si è consumato in Veneto, precisamente a Quarto d’Altino, in provincia di Venezia. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Orrore in Italia, Genni uccisa così a soli 100 metri da casa sua: la tragedia in un istante

