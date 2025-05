Oroscopo 19-25 maggio | amor lavoro e punteggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci

Scopri l’oroscopo settimanale dal 19 al 25 maggio, ricco di previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Le stelle promettono momenti di serenità e nuove opportunità in amore e lavoro, con un focus particolare sui segni più fortunati di questa settimana. Leggi per conoscere i punteggi e le prospettive per ogni segno!

L’oroscopo settimanale dal 19 al 25 maggio offre previsioni rassicuranti per numerosi segni zodiacali, con particolare enfasi su amore, relazioni e lavoro. Le stelle sembrano accarezzare il Capricorno, che potrà assaporare momenti di serenità in ambito sentimentale e vivere emozioni appaganti, soprattutto se single. Parallelamente, il segno della Bilancia si prepara a conoscere giornate piene . L'articolo Oroscopo 19-25 maggio: amor, lavoro e punteggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Oroscopo 19-25 maggio: amor, lavoro e punteggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’oroscopo dell’amore di maggio…"

Da informazione.it: Maggio entra nel vivo delle cose, ne tocca la carne, ne assapora gli spiriti, ne pervade gli umori. Ad ogni segno zodiacale, una carta dei tarocchi:: è impossibile rimanere indifferente ad un mese che ...

Oroscopo Vergine Maggio 2025: questo mese incontrerete amori e complicità

Lo riporta vogue.it: Oroscopo della Vergine per il mese di maggio: sarete pronti e capaci di vivere ... Saturno vi lascerà vivere un’estate in cui incontrare amori e complicità, in cui vi fiderete degli altri ...

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 10 maggio 2025/ Romanticismo per i Pesci, Bilancia più cinici

Lo riporta ilsussidiario.net: Le previsioni di oggi 10 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko partono dal lavoro; se avete avanzato qualche richiesta di troppo, siate pronti ad un rifiuto che non necessariamente deve ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lavoro - a maggio -17mila occupati: calo dopo 3 mesi crescita

L’aumento coinvolge uomini, donne e tutte le classi d’età. Attualità - Dopo tre mesi di crescita, a maggio 2024, rispetto al mese precedente, diminuiscono gli occupati, rimangono stabili i disoccupati e aumentano gli inattivi.