Oro il bene-rifugio non muore mai Cogliere opportunità dalla crisi

Nel 2024, il settore orafo italiano ha dimostrato una resilienza straordinaria, contrariamente ad altri comparti della moda, registrando una crescita del fatturato del 4,4%. Questa situazione evidenzia come, anche in tempi di crisi, vi siano opportunità da cogliere, sottolineando la capacità dell'industria orafa di adattarsi e prosperare.

Il 2024 si è chiuso per il settore orafo italiano con una crescita del fatturato del 4,4%, in controtendenza rispetto agli altri comparti del sistema moda come tessile, abbigliamento e pelletteria che hanno mostrato un calo del 9,1%. Se si considera, invece, l’indice di produzione, si osserva una contrazione rispetto al 2023 pari al 3,2%. Le prime statistiche dei mesi di gennaio e febbraio indicano un rallentamento nel fatturato che resta comunque positivo con una variazione del 2,4% a fronte di una riduzione nella produzione che conferma elementi di maggior criticità (-8,2%). I dati sono stati resi noti in occasione di un incontro che si è tenuto ad OroArezzo, il primo appuntamento organizzato all’interno di questo evento fieristico dal Club degli Orafi Italia, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oro, il bene-rifugio non muore mai. “Cogliere opportunità dalla crisi”

