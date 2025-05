Orlando avverte già | Inter il Napoli rischia contro il Parma!

Massimo Orlando lancia un chiaro avvertimento su TMW Radio: l'Inter, dopo aver recuperato punti battendo il Torino, si prepara ad affrontare la Lazio, mentre il Napoli sarà in trasferta contro il Parma. Entrambi i match potrebbero rivelarsi cruciali per la corsa allo scudetto, mettendo in gioco le ambizioni di entrambe le squadre.

L’Inter alla prossima giornata affronterà la Lazio, mentre il Napoli se la vedrà con il Parma al Tardini. Massimo Orlandoavverte sulle due gare per lo scudetto su TMW Radio.LOTTA SCUDETTO – L’Inter ha recuperato due punti al Napoli in questo weekend vincendo contro il Torino e sfruttando perciò il mezzo passo falso degli avversari con il Genoa. Nella notte del Maradona qualche paura si è creata intorno alla squadra di Antonio Conte e le prossime due giornate diventano così ancor più decisive. Tra pochi giorni i nerazzurri ospitano la Lazio, mentre i partenopei se la vedranno con il Parma di Cristian Chivu.Inter, senti Orlando sul Napoli!COMMENTO – Massimo Orlandoavverte già tutti sulle due partite che tutti attendono per la lotta scudetto: «Il Napolirischia a Parma. E’ vero che il Napoli ha sempre vinto con risultati risicati, ieri qualche errorino nella gestione della partita c’è stato. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Orlando avverte già: «Inter, il Napoli rischia contro il Parma!»

Orlando: “Scudetto? Ormai è fatta per il Napoli. L’Inter forse non vincerà nulla ma…” - "Le parole chiare sono quelle di Barella dopo Bologna, ossia che stanno raschiando il barile", commenta Orlando ... 🔗fcinter1908.it

ON AIR - Orlando: "Anche i giocatori dell'Inter pensano che al 75% lo Scudetto sia verso la strada di Napoli" - Massimo Orlando, ex centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Maracanà", trasmissione in onda su TuttoMercatoWeb Radio. Inter, come mai tutta questa energia in Champions? "Anche i giocator ... 🔗napolimagazine.com

Biasin avverte: "Inter stanca, crolla al 60esimo. Calendario Napoli? Dico una cosa" - Per quanto riguarda il campionato, ricordo che il Napoli giocherà contro squadre abbordabili: contro chi può perdere? Chi in questo momento va dietro non recupera più. Premesso che l'Inter ... 🔗areanapoli.it

