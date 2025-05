Oriali risponde sulla frase | Non posso andare dove va lui Ma nessuna smentita su Conte alla Juve

Il Napoli si esprime attraverso Oriali riguardo alla dichiarazione che esclude un possibile approdo di Antonio Conte in altre squadre. Nonostante la risposta, il futuro dell'allenatore rimane incerto, con l'ipotesi di un ritorno alla Juventus ancora in sospeso. La situazione continua a suscitare curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il Napoli replica, per voce di Oriali, allafrase su Conte («Non possoandaredove va lui»). Ma la replica non esclude un futuro passaggio di Antonio allaJuve. Prendiamo atto e restiamo in attesa. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Oriali risponde sulla frase: «Non posso andare dove va lui». Ma nessuna smentita su Conte alla Juve

Se ne parla anche su altri siti

Oriali: "Stavolta non posso andare dove va Conte". Lo scenario Juve spiegherebbe la frase - L'indiscrezione di La Verità: lo storico collaboratore di Antonio lo avrebbe detto ad alcuni amici e l'ipotesi bianconera diventerebbe quella più logica per spiegare le parole ... 🔗gazzetta.it

La frase di Oriali sul futuro di Antonio Conte: “Questa volta non posso andare dove va lui” - Oriali non seguirà Conte alla Juventus per motivi di rivalità: il tecnico potrebbe avvicinarsi ai bianconeri, Napoli in allerta. 🔗blitzquotidiano.it

"Non posso andate dove va lui". La frase di Oriali che (forse) svela il futuro di Conte - In un articolo odierno il quotidiano La Verità ha lanciato un'indiscrezione sul futuro del tecnico del Napoli. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

La frase razzista del quarto uomo di PSG-Istanbul Basaksehir

L'Europa del calcio guarda indignata alla puntata di Parigi e punta il dito contro Sebastian Coltescu: il manager di partito rumeno, che con il suo atteggiamento razzista ha lasciato il posto a una delle serate più tristi della storia del la Champions League.