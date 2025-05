Oriali | L’anno prossimo non potrò seguire Conte Il tecnico leccese dice addio a Napoli?

Antonio Conte sembra pronto a lasciare il Napoli a fine stagione, secondo indiscrezioni del quotidiano La Verità. Sebbene non ci sia un annuncio ufficiale, le voci sul suo addio iniziano a circolare, creando un clima di incertezza nel panorama calcistico italiano. Cosa comporterà questa possibile separazione per il futuro del club partenopeo?

Antonio Conte lascerà il Napoli a fine stagione. È questa la notizia indiretta con cui il quotidiano La Verità ha deciso di svegliare oggi il panorama calcistico italiano. Ma perché indiretta? Perché non vi è alcun annuncio dell’addio, e tantomeno si vocifera sullo stesso. La diffusione della notizia ruoterebbe infatti attorno a Gabriele Oriali, storico collaboratore di Conte tra Nazionale, Inter e Napoli appunto.La confessione di OrialiSecondo il quotidiano La Verità, Oriali avrebbe confidato ad uno dei propri amici più stretti come L’annoprossimo non potrà seguireConte nella sua nuova avventura da allenatore. Non bisogna poi sforzarsi troppo per capire che tra le righe a fare capolino è sicuramente il concetto di Conte e il Napoli pronti all’addio. Ma non solo. L’impossibilità di Oriali nel seguirlo suggerisce anche possibili destinazioni, ovvero Milan e Juventus, due realtà che Oriali, fedelissimo nerazzurro, non potrebbe proprio accettare, così come le stesse tifoserie delle due compagini. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it © Ilnerazzurro.it - Oriali: “L’anno prossimo non potrò seguire Conte”. Il tecnico leccese dice addio a Napoli?

