Oriali | dubbi sul futuro di Conte tra Napoli e rientro in Juventus

Tra Napoli e un possibile ritorno alla Juventus, il futuro di Antonio Conte suscita interrogativi. Una conversazione informale tra Gabriele Oriali e amici ha svelato prospettive inattese, offrendo spunti di riflessione sulle scelte che il tecnico potrebbe affrontare, mentre le voci si intensificano giorno dopo giorno.

La recente conversazione tra Gabriele Oriali e alcuni amici di Milano e di Coverciano ha fatto emergere un'interessante riflessione sul presente e il futuro di Antonio Conte. Durante uno scambio informale, una frase, apparentemente banale, ha assunto un'importanza inedita, delineando un quadro nuovo nel consueto mutare delle panchine del calcio italiano.

