L'Ordine delle professioni infermieristiche di Siena ha lanciato un allerta in occasione della giornata internazionale dell’infermiere, evidenziando il forte calo delle iscrizioni e l'invecchiamento della forza lavoro. Queste criticità stanno mettendo a rischio la qualità dell'assistenza sanitaria, rendendo urgente un intervento per rilanciare la professione e garantire presidi adeguati sul territorio.

Invecchiamento e calo delle iscrizioni all’Ordinedegliinfermieri, con territori sempre meno presidiati: queste le problematiche emerse in occasione della giornata internazionale dell’infermiere. Ieri, infatti, l’Ordine delle professioni infermieristiche di Siena ha portato queste e altre tematiche all’attenzione dei cittadini con un gazebo aperto tutto il giorno in piazza Gramsci, dove si sono tenute anche dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare su adulti e bambini, con gli addetti ai lavori che hanno informato sul corretto uso degli antibiotici, sulla donazione degli organi e la salute mentale."Il Servizio sanitario nazionale è in crisi, a livello nazionale mancano circa 65mila infermieri, e la popolazione infermieristica sta sempre più invecchiando - ha detto presidente dell’Opi Siena, Francesco D’Ambrosio –. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ordine degli infermieri: "Numeri in forte calo, professione in crisi. È urgente intervenire"

