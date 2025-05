Ordina una cucina su misura ma dopo sette mesi non ha ricevuto nulla e l' azienda non risponde

Una cliente, dopo aver ordinato una cucina su misura per quasi seimila euro, si trova in una situazione frustrante: dopo sette mesi non ha ricevuto nulla e l'azienda non comunica. Rivolgendosi all'Unione per la difesa dei consumatori, scopre che non è sola, poiché altri clienti attendono la consegna di mobili acquistati da tempo.

Ordina una cucina da quasi seimila euro, con tanto di opzione di montaggio, ma doposettemesi non ha ricevutonulla. Così si rivolge all'Unione per la difesa dei consumatori. E non si tratterebbe dell'unico caso, con altri clienti che stanno aspettando la consegna di cucine, camere da letto e.

