Orcel fa il pieno di utili e si allontana da Bpm

Orcel festeggia un trimestre record per Unicredit, con profitti in crescita dell'8,3% e previsioni ottimistiche fino al 2025. Mentre si allontana da BPM, il futuro dell'Ops su Banco rimane incerto, con l'AD che rimarca l'assenza di una decisione definitiva. Scopri di più sulle prospettive di Unicredit e l'andamento del mercato.

Unicredit annuncia il miglior trimestre della storia: profitti in crescita dell’8,3% e stime in rialzo per il 2025 e per i prossimi due anni. Resta in sospeso l’Ops sul Banco, nessuno stop ma neanche un vero rilancio. L’ad: «Non abbiamo ancora preso una decisione». 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Orcel fa il pieno di utili e si allontana da Bpm

