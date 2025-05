Orario Juve Udinese | quando si gioca il match dell’Allianz Stadium Ufficiali data e ora tutti i dettagli verso la sfida della 37ª giornata

L'attesa è finita: Juve e Udinese si sfideranno all'Allianz Stadium nella 37ª giornata di campionato. Scopriamo insieme data e ora ufficiali del match e le ultime novità riguardanti la partita, mentre la squadra bianconera cerca di risollevare le proprie sorti dopo i recenti pareggi.

OrarioJuveUdinese: ecco quando si gioca il matchdell’AllianzStadium. Ufficialidata e ora, novità verso la sfidadella 37ª giornataDopo il doppio pareggio negli spareggi Champions con Bologna e Lazio, ora la Juve torna ad avere il destino nelle proprie mani per centrare il quarto posto. A partire dalla prossima sfida casalinga contro l’Udinese.Il match, in programma all’Allianz Stadium e valido per la 37ª giornata di Serie A, andrà in scena domenica 18 maggio alle ore 20.45. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Juve Udinese: quando si gioca il match dell’Allianz Stadium. Ufficiali data e ora, tutti i dettagli verso la sfida della 37ª giornata

