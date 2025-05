Orari scaletta Eurovision Song Contest stasera | a che ora canta Lucio Corsi

Stasera si accendono i riflettori sulla 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest, che avrà luogo alla St. Jakobshalle di Basilea. La prima semifinale celebra Céline Dion e vedrà la performance di Lucio Corsi. Segui la diretta su Rai2 a partire dalle 21:00 per non perderti neanche un momento!

Eurovisionstasera, prima semifinale: omaggio a Céline DionBasilea è pronta a diventare il cuore pulsante della musica europea: questa sera, alla St. Jakobshalle, prende il via la 69esima edizione dell'EurovisionSongContest. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai2 dalle ore 21:00, con il commento di Gabriele Corsi e BigMama. In scena ci saranno i 15 paesi in gara per la prima semifinale, ma anche le esibizioni speciali di tre finalisti già qualificati: LucioCorsi per l'Italia, Melody per la Spagna e Zoë Më per la Svizzera.Tra gli ospiti spiccano nomi molto attesi dai fan storici: Céline Dion (in videocollegamento), i vincitori danesi del 2000 Olsen Brothers, e le rivelazioni dell'edizione 2024, tra cui Iolanda, Marina Satti, Silvester Belt e Jerry Heil. Durante questa serata, sarà rivelato il primo gruppo di 10 finalisti che accederanno alla finalissima di sabato 17 maggio. 🔗Leggi su Tvpertutti.it