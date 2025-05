Ora il caso De Maria diventa politico | destra contro i giudici

Il caso di Emanuele De Maria, evaso dal carcere e accusato di omicidio, si trasforma in un acceso dibattito politico. Mentre la destra attacca il sistema giudiziario, i dettagli inquietanti del suo piano, che prevedeva l'omicidio di Chamila Wijesuriya e il tentato omicidio del collega Hani Nasr, accendono le polemiche su sicurezza e giustizia.

Avrebbe pianificato di uccidere prima Chamila Wijesuriya, la barista 50enne dell’hotel Berna di Milano con la quale aveva una relazione, e poi il collega Hani Nasr, che però si è difeso ed è sopravvissuto, Emanuele De Maria, il detenuto evaso dal carcere di Bollate durante un permesso lavorativo venerdì scorso e morto suicida domenica, dopo essersi gettato dalla cima del Duomo.È l’ipotesi investigativa del pm Francesco De Tommasi che ieri ha disposto le autopsie anche per accertare se l’uomo, autore di un omicidio e di un tentato omicidio premeditati, avesse assunto sostanze stupefacenti.Si cerca di ricostruire le ultime 48 ore di De MariaLe indagini stanno ricostruendo i movimenti di De Maria nelle 48 ore precedenti al suo suicidio, per capire dove è stato durante le notti di venerdì e sabato e se qualcuno, ignaro del suo piano omicida, gli abbia dato ospitalità. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Ora il caso De Maria diventa politico: destra contro i giudici

