I jet militari cinesi stanno guadagnando notorietà, suscitando preoccupazione per le loro capacità che potrebbero superare quelle occidentali. Il recente abbattimento di due aerei indiani da parte di un caccia pakistano J-10, di fabbricazione cinese, evidenzia un cambiamento significativo negli equilibri di potere aereo, mettendo in discussione la superiorità dei velivoli occidentali come il Rafale.

Lo scorso 8 maggio un caccia pakistano ha abbattuto almeno due jet indiani. Notizia di importanza relativa, se non fosse che il velivolo pakistano era un J-10 di fabbricazione cinese, mentre quelli indiani erano aerei occidentali, probabilmente, almeno uno, un Rafale francese. Entrambi i caccia coinvolti nel duello sono considerati di generazione 4.5, ovvero tra i più avanzati in assoluto. Si è trattata, insomma, di una rara prova sul campo delle Capacità dei caccia cinesi, sulle cui potenzialità Stati Uniti ed Europa si interrogano da tempo, in un’ottica che va oltre lo scenario indo-pakistano e che riguarda, innanzitutto, le possibilità di difendere Taiwan.Il ministro della Difesa pakistano, Khawaja Muhammad Asif, ha dichiarato che il J-10 è stato utilizzato per abbattere addirittura tre aerei Rafale, recentemente acquisiti dall’India. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ora i jet militari cinesi fanno paura. “Capacità che potrebbero superare quelle occidentali”

