Opulenta Salerno | ritorna La Scuola Adotta un Monumento la mappa dei siti da visitare

La scuola “Adotta un monumento” torna a Salerno, promuovendo la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. In un contesto di sfide ambientali e sociali, è fondamentale riconoscere e preservare la bellezza dei monumenti locali. Questa iniziativa offre agli studenti l'opportunità di esplorare e apprezzare i tesori artistici della città, contribuendo a una mappa dei siti da visitare.

In un'epoca segnata da sfide ambientali e sociali che incidono profondamente sul patrimonio culturale e artistico del nostro Paese, la sua valorizzazione assume un'importanza cruciale. "Mettere in valore" questo patrimonio, anche nella nostra città, rappresenta un obiettivo imprescindibile.

