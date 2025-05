Opportunità di investimenti e previdenza | Banca Generali presenta le nuove strategie

Banca Generali presenta un road-show dedicato alle nuove strategie di investimento e previdenza, mirato ad accompagnare le famiglie in un contesto finanziario in evoluzione, influenzato dai cambiamenti globali e dai dazi di Trump. L'evento, tenutosi a Riccione, ha riunito 200 banche per discutere opportunità e soluzioni innovative per il futuro.

Accompagnare le famiglie negli investimenti in un mondo che, complici i dazi di Trump, vede cambiare la finanza mondiale. Questo è l'obiettivo del road-show di BancaGenerali sulle nuovestrategie di investimento, che ha fatto tappa a Riccione. La terza private bank italiana ha incontrato 200 banker della rete della dorsale adriatica, nel corso del ciclo di meeting che attraversano l'intero territorio nazionale.L'attenzione è stata posta sulle Opportunità, dalla diversificazione e selezione nelle scelte azionarie, alle innovazioni nel campo della previdenza integrativa varate dalla Banca guidata dal ceo Mossa, con un innovativo 'Pip' (piano individuale pensionistico) che si integra con le necessità di sicurezza in ottica previdenziale. "Sempre più famiglie e imprese nei territorio di Romagna e Marche ci chiedono strumenti e strategie in grado non solo di proteggere il patrimonio, ma anche di cogliere il valore che le asimmetrie dei mercati globali sanno esprimere" spiega Marco Bernardi, vicedirettore generale di BancaGenerali.

