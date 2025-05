Oppini suona la carica | Qualificazione Champions solo nelle nostre mani Basta scuse riprendiamoci prima la dignità e poi ciò che ci compete! – FOTO

Francesco Oppini, appassionato tifoso della Juventus, ha lanciato un appello su X per motivare la squadra nella corsa alla qualificazione in Champions League. Con entusiasmo, invita a riscoprire la dignità e a riprendersi ciò che spetta ai bianconeri, sottolineando che la responsabilità del successo è nelle loro mani. La determinazione è fondamentale!

Oppini ha voluto scrivere questo messaggio relativo alla corsa Champions in cui è coinvolta anche la Juventus. Le sue paroleSul suo profilo X, Francesco Oppini – noto tifoso della Juve – ha voluto suonare la caricare con questo messaggio per la corsa dei bianconeri alla prossima Champions League. Ecco le sue parole.Adesso la Qualificazione #Champions è solonellenostremani. Bastascuse, Basta alibi, riprendiamociprima la dignità poi tutto ciò che ci compete da sempre: ovvero tutto. #Juventus— Francesco Maria Oppini (@FraOppini82) May 13, 2025PAROLE – «Adesso la QualificazioneChampions è solonellenostremani. Bastascuse, Basta alibi, riprendiamociprima la dignità poi tutto ciò che ci compete da sempre: ovvero tutto». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com