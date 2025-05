Operazione antidroga a Cerignola 9 spacciatori in manette

I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno arrestedo 9 spacciatori nel corso di un'operazione antidroga, eseguendo un'ordinanza del GIP del Tribunale di Foggia. L'azione, frutto di un'indagine della Procura della Repubblica locale, ha portato alla custodia cautelare di tre dei membri coinvolti, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro il traffico di stupefacenti.

Cerignola (FOGGIA) (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal GIP Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di 9 soggetti – 3 destinatari della custodia cautelare in carcere e 6 degli arresti domiciliari – accusati di spaccio di sostanze stupefacenti.tvimca1(Fonte video: Carabinieri)Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Operazione antidroga a Cerignola, 9 spacciatori in manette

Ne parlano su altre fonti

Operazione antidroga a Cerignola: cinque arresti, due in carcere - CERIGNOLA - I carabinieri di Cerignola (Fg ... per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini (l'operazione si chiama Drug's home) si sono svolte nell’arco temporale compreso ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

"Non ci fermeremo qui": dopo il blitz di Cerignola, promesse nuove operazioni contro i ladri d'auto - Il giorno dopo il maxi blitz che ha portato all’arresto di 25 persone a Cerignola, accusate di far parte di una rete criminale dedita al furto e riciclaggio di auto, le istituzioni rilanciano con ferm ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Corruzione a Foggia : arrestato sindaco Franco Landella

Il sindaco dimissionario di Foggia, Franco Landella (Lega), è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari e accusato di Corruzione e tentata estorsione.