Operativo il primo robot che stampa in 3D la pelle per i pazienti ustionati | “È una rivoluzione”

Un’innovazione senza precedenti sta cambiando il panorama della chirurgia: il LIGO, il primo robot in grado di stampare in 3D la pelle per pazienti ustionati, è ora operativo in un ospedale australiano. Questo straordinario dispositivo, che opera direttamente sulle ferite, rappresenta una rivoluzione nella regenerazione cutanea. Scopriamo come funziona e perché si prospetta come il futuro della medicina.

In un ospedale australiano sono partiti i test del LIGO, il robot per la chirurgia rigenerativa in grado di stampare in 3D la pelle per ustionati. Opera direttamente sulle ferite dei pazienti allettati. Come funziona e perché è considerato il futuro. 🔗Leggi su Fanpage.it

