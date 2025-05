Operaio agricolo morto sul lavoro i sindacati | Partire subito con i rappresentanti della sicurezza del comparto

I sindacati si mobilitano dopo la tragica morte di un operaio agricolo di 57 anni, originario dell'Albania, avvenuta mentre lavorava alla sistemazione di idrovore per l'irrigazione. L'incidente, verificatosi alle porte di Lugo, solleva interrogativi sulla sicurezza nel settore. I rappresentanti dei lavoratori chiedono interventi immediati per garantire condizioni di lavoro più sicure.

I sindacati intervengono dopo la tragica notizia della morte di un Operaio del settore agricolo sul luogo di lavoro. Si tratta di un uomo di 57 anni di origine albanese, che era impegnato nella sistemazione di idrovore per l’irrigazione. "Le cause dell’incidente, avvenuto alle porte di Lugo, sono. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Operaio agricolo morto sul lavoro, i sindacati: "Partire subito con i rappresentanti della sicurezza del comparto"

Cosa riportano altre fonti

Muore schiacciato dal muletto mentre lavora sull'argine del Santerno - La vittima è un operaio di 57 anni di origini albanesi residente a Lugo. Stava sistemando delle pompe idrauliche sul fiume ... 🔗rainews.it

Lugo, 57enne muore schiacciato da un muletto mentre è al lavoro - Tragedia sull’argine del Santerno: un operaio di 57 anni è morto schiacciato dal muletto che lui e un collega stavano utilizzando. Il drammatico ... 🔗corriereromagna.it

Operaio schiacciato da un camioncino muore a Sanremo - Ucciso dal trattore ribaltato. Un anziano di circa 80 anni è morto questa mattina alle 7 in via Val d'Olivi a Sanremo, in località il Poggio Il mezzo lo avrebbe schiacciato contro un muro. Inutili i ... 🔗rainews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Mantova: Giovane operaio agricolo muore schiacciato da rotoballa a Marcaria

Questa mattina intorno alle 8, un tragico incidente sul lavoro ha causato la morte di un giovane operaio agricolo di 27 anni a Marcaria, in provincia di Mantova.