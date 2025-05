Onu | volo MH17 è Mosca responsabile

L'agenzia per l'aviazione civile delle Nazioni Unite (Icao) ha attribuito alla Russia la responsabilità dell'abbattimento del volo MH17, avvenuto il 17 luglio 2014 in Ucraina, con un tragico bilancio di 298 vittime. La dichiarazione del CDA dell'organizzazione, con sede a Montreal, riaccende il dibattito sulla sicurezza aerea in contesti di conflitto.

3.17 L'agenzia per l'aviazione civile delle Nazioni Unite (Icao) ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'abbattimento del voloMH17 il 17 luglio 2014 in Ucraina, in cui persero la vita 298tra passeggeri e membri dell'equipaggio Il Cda dell'organizzazione con sede a Montreal, in Canada, ha ritenuto che i ricorsi presentati da Australia e Paesi Bassi in merito all'abbattimento dell' aereo della Malaysia Airlines erano "fondati in fatto e in diritto".E' la la prima decisione del Cda nel merito "di una controversia tra Stati membri". 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

