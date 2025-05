Onu | Russia responsabile dell' abbattimento del volo MH17

Nel 2014, il volo MH17 fu abbattuto da un missile terra-aria, segnando una tragedia che costò la vita a 298 persone. Recentemente, un report delle Nazioni Unite ha identificato la Russia come responsabile dell'incidente, attribuendo il missile ai ribelli separatisti filo-russi del Donetsk. Questo report riaccende il dibattito sulla responsabilità e le conseguenze geopolitiche del conflitto in Ucraina.

L'aereo fu colpito da un missile terra-aria in uso ai ribelli separatisti filo-russi del Donetsk. Nella tragedia persero la vita 298 tra passeggeri e membri dell'equipaggio 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Onu: Russia responsabile dell'abbattimento del volo MH17

