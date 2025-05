Onu il ministro Crosetto incontra l' omologo cinese Ammiraglio Jun Dong

A Berlino, il ministro Crosetto ha incontrato l'ammiraglio cinese Jun Dong durante la riunione Ministeriale delle Nazioni Unite sul peacekeeping. Questo incontro sottolinea il rilievo della Cina come attore chiave nella comunità internazionale, fondamentale per le dinamiche di stabilità e sicurezza globale. Un passo importante per rafforzare la cooperazione tra le due nazioni.

"A Berlino, in occasione della riunione Ministeriale delle Nazioni Unite sul Peacekeeping, importante incontro con omologocineseAmmiraglio Jun Dong. La Cina rappresenta un attore di primo piano nella comunità internazionale, con un ruolo significativo nelle dinamiche di stabilità e sicurezza globale. Proficuo dialogo sulla disponibilità ad esplorare nuove possibili collaborazioni nelle missioni di pace. L'area indopacifica, oggi più che mai, risulta essere cruciale nel contesto geopolitico globale, e le tensioni in questa regione si riverberano sul Mediterraneo allargato, area di prioritario interesse strategico nazionale". Così il ministro Guido Crosetto. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Onu, il ministro Crosetto incontra l'omologo cinese Ammiraglio Jun Dong

