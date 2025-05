Ong soccorre gommone carico di migranti | sbarcati in 70 a Lampedusa

Un gommone carico di 70 migranti è stato soccorso dalla nave ong Nadir e successivamente trasbordato sulla motovedetta Cp312 della guardia costiera a Lampedusa. Tra i migranti, provenienti da vari paesi africani, si contano 12 donne e 4 minori, evidenziando l'urgenza e la complessità della crisi migratoria nel Mediterraneo.

Un gommone, con a bordo 70 migranti, è stato soccorso dalla nave ong Nadir che ha poi trasbordato il gruppo, composto anche da 12 donne e 4 minori, sulla motovedetta Cp312 della guardia costiera. I migranti originari di Costa d'Avorio, Cameroun, Gambia, Ghana, Mali, Niger, Guinea Conakry e. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Ong soccorre gommone carico di migranti: sbarcati in 70 a Lampedusa

