One UI 8 e Android 16 arriveranno sui dispositivi Samsung Galaxy quest’estate

Questa estate, i dispositivi Samsung Galaxy si preparano a ricevere l'aggiornamento a One UI 8 e Android 16. La conferma è arrivata durante l'evento The Android Show I/O Edition di Google, promettendo una serie di nuove funzionalità e miglioramenti per gli utenti. Scopri tutto ciò che c’è da sapere su queste attese novità.

Durante l'evento The Android Show IO Edition, Google ha confermato che Android 16 arriverà sui dispositivi di Samsung durante la stagione estiva.

