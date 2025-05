One to One | John & Yoko | Lennon e Ono in un docufilm tra amore attivismo e arte

Dal 15 al 21 maggio, il docufilm "One to One: John & Yoko" di Kevin Macdonald arriva nelle sale italiane. Un viaggio tra amore, attivismo e arte, che rivela la forza rivoluzionaria di una delle coppie più iconiche della storia: John Lennon e Yoko Ono. Un'opera imperdibile, distribuita da Nexo Studios.

di Alessandra Del PreteDal 15 al 21 maggio arriva nelle sale italiane One to One: John& Yoko, evento speciale distribuito da Nexo Studios e diretto dal premio Oscar® Kevin Macdonald. Un documentario che va oltre il mito, restituendo la forza rivoluzionaria di una delle coppie più controverse e visionarie del Novecento: JohnLennon e Yoko Ono.Il film ci conduce all’inizio degli anni ’70, quando John e Yoko lasciano l’Inghilterra per trasferirsi a New York, centro nevralgico della controcultura e del fermento politico. La guerra in Vietnam, il movimento per i diritti civili, le tensioni razziali, l’FBI alle calcagna: tutto è reale e vivo nello sfondo in cui la coppia si muove. Ma One to One non è solo cronaca: è uno sguardo ravvicinato sulla quotidianità, sull’intimità e sull’attivismo condiviso, tra arte e lotta, tra palco e salotto. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

"ONE TO ONE": John & Yoko" il film evento che racconta amore, musica e rivoluzione - Dal 15 al 21 maggio arriva nelle sale italiane "ONE TO ONE: John & Yoko" un evento speciale firmato dal regista Premio Oscar Kevin Macdonald. Presentato con entusiasmo alla Mostra del Cinema di Venezi ... 🔗msn.com

One To One: John & Yoko, la ricostruzione originale e avvincente di una coppia straordinaria - Un'esperienza immersiva e di totale simbiosi con John, Yoko e la loro vita ricca di eventi, più o meno felici. Dal 15 al 21 maggio al cinema. 🔗mymovies.it

“One to One. John & Ono” non è solo un doc ma una autentica lezione di storia - Una TV ai piedi di un letto è la chiave di volta narrativa di One to One. John & Ono il documentario del regista-documentarista Kevin Macdonal ... 🔗billboard.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Morto Claudio Sorrentino : John Travolta, Mel Gibson, Bruce Willis, Ron Howard

Colpito da Covid, Claudio Sorrentino, la voce italiana di John Travolta, Mel Gibson, Bruce Willis, Ron Howard in Happy Days e Topolino - morto all'età di 75 anni.