Omicidio Tramontano la sorella | L' ultima pizza a marzo con Impagnatiello e Giulia già lì

Il caso dell'omicidio Tramontano ha scosso la comunità, con la sorella Chiara che rivela un retroscena inedito su quella tragica serata. Mentre condivide l'ultima pizza di marzo con Impagnatiello e Giulia, Chiara confessa: "In Tribunale ho pensato a un modo per fargli male, non ne vado fiera". Una testimonianza che svela il dolore e la complessità delle emozioni.

Chiara racconta un retroscena inedito e confessa: "In Tribunale ho pensato a un modo per fargli male, non ne vado fiera" 🔗Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Omicidio Tramontano, la sorella: "L'ultima pizza a marzo con Impagnatiello e Giulia, già lì..."

