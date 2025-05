Omicidio Tramontano la sorella | Io e Giulia non ci parlavamo Impagnatiello? Quando eravamo in Aula

Nel dramma dell'omicidio Tramontano, Chiara, la sorella della vittima, rivela un retroscena inedito. Raccontando il suo legame spezzato con Giulia e l'odiato Impagnatiello, confida: "In Tribunale ho pensato a un modo per fargli male, non ne vado fiera". Un'introspezione profonda che mette in luce il dolore e il desiderio di giustizia.

