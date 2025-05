Omicidio piccolo Ale | Rasero chiede il primo permesso premio

Antonio Rasero, ex broker genovese accusato dell'omicidio di Alessandro Mathas, un neonato di otto mesi, ha chiesto il primo permesso premio. Condannato a 26 anni in primo grado e poi assolto in secondo grado, il caso è tornato alla ribalta dopo l'impugnazione della sentenza. L'udienza per la richiesta di permesso si preannuncia delicata.

