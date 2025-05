Omicidio piccolo Ale | Rasero chiede il primo permesso premio

Antonio Rasero, ex broker genovese, ha richiesto il primo permesso premio dopo essere stato accusato dell'omicidio di Alessandro Mathas, un bambino di otto mesi, avvenuto nel marzo 2010. Condannato a 26 anni in primo grado, è stato poi assolto in secondo grado, ma la sentenza è stata impugnata, riaccendendo l'attenzione sul controverso caso.

Ha chiesto il primo permesso premio Antonio Rasero, ex broker genovese accusato di avere ucciso, nel marzo 2010, il piccolo Alessandro Mathas di otto mesi. Rasero era stato condannato in primo grado a 26 anni e poi era stato assolto in secondo grado. La sentenza era stata impugnata e la.

