oltre la formula incontro della commissione pari opportunità nel castello

Giovedì 15 maggio, alle 18, il castello di Gallipoli ospiterà un incontro dedicato alla valorizzazione del ruolo femminile nelle discipline STEM. L'evento, promosso dalla Commissione Pari Opportunità in collaborazione con il Comune, vedrà la partecipazione di relatori d'eccezione, creando un'importante occasione di confronto e discussione su temi vitali per il futuro delle donne nella scienza e tecnologia.

