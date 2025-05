OLTRE I CODICI Dialogo con Adrian Paci

L'incontro "Oltre i codici" con Adrian Paci, organizzato dai Laboratori d’Arte della Comunità di Sant’Egidio e dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Roma Tre, offrirà un'opportunità unica di dialogo con uno dei principali artisti contemporanei. Attraverso una narrazione coinvolgente, l'evento esplorerà temi profondi e attuali, riflettendo sull'arte e la sua capacità di connettere le persone.

I Laboratori d’Arte della Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Roma Tre, promuovono OLTRE i CODICI, un incontro pubblico con AdrianPaci, artista tra i più significativi della scena contemporanea.L’iniziativa avrà al centro una narrazione dell’artista, in Dialogo con Laura Iamurri, Università Roma Tre.Interverrà Alessandro Zuccari, Accademia dei Lincei, storico dell’arte e da anni interlocutore critico dei Laboratori d’Arte di Sant’Egidio, che dal 1985 si propongono come spazi di formazione artistica, comunicazione e libertà espressiva con le persone con disabilità.Attraverso il disegno, la pittura, l’uso delle nuove tecnologie e il Dialogo con il mondo dell’arte contemporanea, i Laboratori danno vita a linguaggi originali e a una visione del mondo più umana e inclusiva, presentata anche in prestigiosi contesti internazionali, dalla Biennale di Venezia alle Nazioni Unite. 🔗Leggi su Funweek.it