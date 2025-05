Oltre 70 milioni di euro per rafforzare il trasporto pubblico locale

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato una delibera cruciale per il potenziamento del trasporto pubblico locale, destinando oltre 70 milioni di euro alle Agenzie del TPL per il periodo 2025-2027. I nuovi criteri di riparto mirano a ottimizzare le risorse, sostituendo quelli precedenti e contribuendo a un servizio di trasporto più efficiente e accessibile.

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato oggi la delibera che definisce la distribuzione delle risorse destinate alle Agenzie del trasportopubblicolocale (TPL) per le annualità 2025-2027, introducendo nuovi criteri di riparto che sostituiranno quelli stabiliti dalla precedente delibera.

