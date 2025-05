oltre 16 tonnellate di cibo recuperato il banco alimentare ringrazia

Oltre 16 tonnellate di cibo recuperato: il Banco Alimentare della Lombardia esprime il suo sincero ringraziamento. Durante Tuttofood, la fiera internazionale agro-alimentare di Milano, 364 aziende hanno scelto di donare anziché sprecare, contribuendo a combattere la fame e la malnutrizione. Un esempio di solidarietà e responsabilità che fa la differenza.

Il BancoAlimentare della Lombardia ha recuperato 16,4 tonnellate di cibo al termine di Tuttofood, la fiera internazionale per l’intero ecosistema agro-Alimentare che si è svolta a Milano dal 5 all’8 maggio: 364 aziende hanno scelto di aderire e di donare, anziché sprecare i loro prodotti. In questo modo alimenti ancora in perfetto stato saranno ridistribuiti ad alcune delle Oltre mille strutture caritative convenzionate col BancoAlimentare della Lombardia che sostengono più di 200mila persone in difficoltà. Sono stati impegnati 46 volontari di BancoAlimentare della Lombardia, che ha sede in via Papa Giovanni XXXIII alla Taccona, intitolata al cavalier Danilo Fossati. Insieme ai volontari 14 dipendenti di Number 1 Logistic Group.Le 16,4 tonnellate di alimenti recuperati sono pari a Oltre 32. 🔗Leggi su Ilgiorno.it