Oltre 125 milioni per salvare la piccola pesca | parte il progetto Core tra Liguria e Francia

Il progetto Core, presentato all’edizione 2025 di Slow Fish, mira a potenziare la piccola pesca tra Liguria e Francia. Con un finanziamento di oltre 1,25 milioni di euro, l'iniziativa punta a garantire competitività e resilienza per le imprese del settore, sostenendo pratiche sostenibili e promuovendo un futuro migliore per le comunità costiere.

